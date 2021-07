Für die Zukunft

Das Zeitalter der Aufklärung hat im Moment keinen besonders guten Ruf. Das 18. Jahrhundert sei vor allem von menschenverachtendem Kolonialismus geprägt, so die Kritiker. Intellektuelle, die wie Alexander von Humboldt Sklaverei und Rassismus explizit angeprangert und an die Gleichstellung von Frauen geglaubt haben, seien nur die Ausnahme gewesen, nicht die Regel. Die katalanische Philosophin Marina Garcés hat einen anderen Zugang: Autoritarismus, Obskurantismus und die Faszination vieler Menschen weltweit für die soziale und politische Vormoderne – etwa in Form von tribalistischen und religiösen Zugehörigkeiten – machen, so Garcés, eine neue, radikale und an unsere Zeit angepasste Aufklärung unabdingbar.

Garcés, Professorin für Gegenwartsphilosophie an der Offenen Universität von Katalonien in Barcelona, erhielt ihre akademische Ausbildung in den 90er Jahren, als die Postmoderne langsam ihre Strahlkraft verlor. Ausgehend von der Frage, was nach dem »Danach«...