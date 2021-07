»Da trifft Sexismus auf Rassismus«

Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, die »Istanbul-Konvention«, ist in Deutschland seit mehr als zwei Jahren in Kraft. Mit der Ratifizierung hat sich die Bundesrepublik verbindlich verpflichtet, Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen. Aus Ihrer Erfahrung im Flüchtlingsrat Brandenburg: Gelingt das in bezug auf geflüchtete Frauen?

In bezug auf geflüchtete Frauen gelingt das nur begrenzt. 42 Prozent der Asylgesuche werden von Frauen gestellt. Obwohl nach der Genfer Flüchtlingskonvention geschlechtsspezifische Verfolgung ein Asylgrund sein sollte, wurden 2020 nur 1,7 Prozent aller Asylanträge, über die das BAMF inhaltlich entschieden hat, auf dieser Grundlage anerkannt. Wenn man die Situation auf der Flucht und in den Herkunftsländern betrachtet, ist augenscheinlich, dass das nicht zusammenpassen kann. Im Asylverfahren und im Aufnahmesystem werden geschlechtsspezifische Verfolgung ...