Der Hauptfeind steht im eigenen Land

Durch die Torpedierung der »Lusitania« (am 7. Mai 1915 versenkte ein deutsches ­U-Boot das britische Passagierschiff vor der Südküste Irlands. Dabei kamen 1.198 Menschen ums Leben, darunter 128 US-Amerikaner. Wegen des Protests der USA stellte das Deutsche Reich den »uneingeschränkten U-Boot-Krieg«, d. h. den Beschuss ohne Warnung, bis zum Februar 1917 ein. Gemessen an der Zahl der Todesopfer war die Versenkung der »Lusitania« der größte Schiffsverlust im Ersten Weltkrieg, jW) wurde nicht nur die Macht der englischen, französischen und russischen Kriegsparteien gefestigt, ein schwerer Konflikt mit den Vereinigten Staaten heraufbeschworen, das ganze neutrale Ausland zu leidenschaftlicher Empörung gegen Deutschland aufgebracht, sondern auch der italienischen Kriegspartei gerade in der kritischen Zeit ihr verhängnisvolles Werk erleichtert – auch dazu hat das deutsche Volk schweigen müssen; die eiserne Faust des Belagerungszustandes drückte ihm die Gurgel zu.

...