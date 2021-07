»Es geht um gesellschaftliche Akzeptanz«

An diesem Sonnabend soll in Berlin der Christopher Street Day, kurz CSD, stattfinden. Sind diese Demonstrationen heutzutage noch notwendig?

Ja, definitiv, in manchen Gegenden wichtiger denn je. Auch wenn in den letzten Jahrzehnten in Sachen Sichtbarkeit, Gleichberechtigung und Antidiskriminierung viel erreicht worden ist, geht es darum, die nichtheterosexuellen Lebensentwürfe als nicht unerheblichen Teil der Gesellschaft zu zeigen. Es handelt sich immerhin um mehr als zehn Prozent der Bevölkerung. Akzeptanz ist erst dann wirklich erreicht, wenn diese vielfältigen Lebensentwürfe ganz normal sind.

Aber geht es bei den CSD-Paraden nicht maßgeblich ums Feiern?

Ich sehe keinen Widerspruch zwischen politischer Demonstration und selbstbewusst dargestellter Lebensfreude. Deshalb bin ich auch empört darüber, dass die Veranstalterinnen und Veranstalter des CSD Bremen in diesem Jahr die Darstellung von Fetischen auf dem CSD untersagen wollte. Ein fatales Signal, das ...