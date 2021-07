Stadtrat übt Selbstjustiz

In Italien sorgt ein Fall von tödlicher Selbstjustiz für Aufregung. In Oltrepadana, einem Ortsteil von Voghera in Norditalien, hat der Stadtrat für die öffentliche Sicherheit der ­faschistischen Lega, Massimo Adriatici, den 39jährigen Youns El Bossettaaoui, marokkanischer Migrant mit italienischer Staatsbürgerschaft, angeblich in Notwehr erschossen, berichtete die Nachrichtenagentur ANSA am Mittwoch. Der Stadtrat steht unter Hausarrest, die Staatsanwaltschaft ermittelt »wegen schuldhafter Übertreibung in Notwehr«.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 22.30 Uhr auf dem Platz vor der »Ligurischen Bar«, wo Adriatici die Einhaltung seiner Verordnung über den Verkauf von Alkohol überprüfte, als es mit dem angetrunkenen Opfer zum Streit kam. El Bossettaaoui habe den Stadtrat mit einer Flasche tätlich angegriffen, worauf dieser laut seiner Aussage aus Versehen einen Schuss abfeuerte. Medien vermerken dazu, der Sicherheitsrat sei als »ausgezeichneter Schü...