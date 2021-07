Förderprogramm des Tages: Böse DDR

Gemeinschaftliches Erleben statt vereinzeltes Dahindümpeln, humanistische Werte statt Hartz IV, Pioniernachmittag statt Playstation – in der DDR seine Kindheit und Jugend verbracht zu haben, hatte schon was. Jeden Tag war richtig was los. Und die Heranwachsenden haben dabei sogar jede Menge gelernt. Doch das ist es nicht, was die altvorderen Betonköppe der immer noch siegen wollenden Kolonialmacht BRD hören wollen. Seit Jahren schon ist der Trend zu beobachten, dass sich Jugendliche verstärkt für den sozialistischen deutschen Staat interessieren, und wie es denn da so gelaufen ist. Das ...