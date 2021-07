Zum Inhalt dieser Ausgabe | Warnstreiks bei Pharmahändlern Tarifkonflikt: Verdi mobilisiert Beschäftigte im Groß- und Außenhandel in Berlin-Brandenburg Oliver Rast Die Gespräche stocken, eine Einigung ist nicht in Sicht. Der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg rief im Tarifkonflikt des Groß- und Außenhandels Beschäftigte am Donnerstag zum Warnstreik auf. Es war bereits der dritte, diesmal ganztägig, speziell bei Pharmahändlern. Offenbar mit Wirkung. »Die Streikbereitschaft ist hoch, knapp die Hälfte der Beschäftigten der fünf bestreikten Unternehmen nahm am Ausstand teil«, sagte Franziska Foullong, Verdi-Verhandlungsführerin, gleichentags im jW-Gespräch. Und auch sonst gebe es positive Trends: mehr Mitglieder, mehr Streikende. Ihre Verdi-Kollegin Conny Weißbach, Fachbereichsleiterin Handel, ergänzte gegenüber jW: »Die ...

Artikel-Länge: 2091 Zeichen

