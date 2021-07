Antikoloniale Zeitenwende

Es war ein grausiger Auftakt. Am 22. Juli 1921 und in den Tagen darauf vernichtete eine Koalition von Berberstämmen im Rifgebirge im Norden Marokkos eine ganze spanische Armee. Die »Schlacht von Annual« war eine der schwersten Niederlagen, die eine europäische Kolonialmacht jemals hinnehmen musste. Spanien war auf ganzer Linie geschlagen und sollte sich davon lange nicht erholen. Zunächst behielten die Rifberber unter ihrem Anführer Abdelkrim im eskalierenden Rifkrieg die Oberhand. Am Ende sah sich die von ihnen gegründete Rifrepublik einer Übermacht mehrerer europäischer Staaten gegenüber, dazu den USA. Es war ein erbittert geführter Kolonialkrieg und zugleich ein Wendepunkt: Die Dekolonisierung hatte ebenfalls begonnen. Was niemand für möglich gehalten hatte, war eingetreten, an einem Ort, von dem kaum jemand es erwartet hatte. Nicht nur die »marokkanische Frage« war wieder offen, auch ein Sieg über den Kolonialismus schien greifbar.

Marokko hatte lange ...