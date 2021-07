Wie das Vorbeiziehen einer fliegenden Untertasse

Jüngst gestand selbst Barack ­Obama, dass die US-Luftwaffe auch nicht so genau wüsste, wen oder was sie da jagen würde. Den UFO-Gläubigen Clemens J. Setz entsetzte das nicht wenig, rückte doch damit seine kindliche Religion hinüber in die Welt harter Fakten. Als Aliens noch Poesie waren, eine Geistes­erschaffung, der man anhing, wurde man »überstimmt von den Regierungen der Welt«, schrieb er in der Zeit, »und das fühlte sich phantastisch an«. Ein Stück Umgang mit jener Welt aus Materie und Ideen ist flöten gegangen. Eine fragile Verlässlichkeit geht zur Neige.

Schriftsteller Setz, 1982 in Graz geboren, sucht in seinem jetzt schon kaum mehr zu überblickenden Werk wieder und wieder die Frage zu lösen, wie ein so weiches Tier Mensch i...