Zum 20. Jahrestag der blutigen Repression gegen die Proteste gegen den G8-Gipfel vom 18. bis 22. Juli 2001 in Genua – angeordnet von der aus faschistischen und rassistischen Kräften bestehenden Regierung unter Silvio Berlusconi – fanden in der italienischen Hafenstadt zahlreiche Veranstaltungen statt. Auf der Piazza Alimonda gedachten am Dienstag Tausende des damals 22jährigen Studenten Carlo Giuliani, der dort von einem Carabiniere mit einem Kopfschuss ermordet worden war. »Carlo lebt und kämpft mit uns, unsere Ideen werden niemals sterben«, war eine Losung, »die im Chor gerufen wurde, begleitet von vielen Umarmungen und leuchtenden Augen der verschiedenen Generationen, die sich zusammengefunden hatten«, schrieb die linke Zeitung Il ­Manifesto. Auch auf anderen Kundgebungen wurden Schweigeminuten für Giuliani eingelegt.

Auf einer Veranstaltung, zu der ein Netzwerk aus Organisationen und politischen Bewegungen aufgerufen hatte, versammelten sich am Montag...