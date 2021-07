Geplatzte Seifenblasen

Drei Jahre wälzte der NSU-­Untersuchungsausschuss des Brandenburger Landtags, dem auch der Autor dieser Zeilen angehörte, Akten und hörte Zeugen an. Am Ende standen im Sommer 2019 ein mehrere tausend Seiten starker Abschlussbericht und eine Novelle des Brandenburger Verfassungsschutzgesetzes. Die von der »rot-roten« Koalition auf den Weg gebrachte Änderung des Gesetzes war zumindest halbherzig: Alle V-Mann-Skandale, an der Spitze der um Carsten Szczepanski alias »Piatto«, die den Untersuchungsausschuss beschäftigten, könnten sich auch unter den neuen Regelungen wiederholen. Zudem ist der Ausbau der parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes nicht konsequent genug geregelt worden.

In vielen Punkten des Gesetzes hatte Die Linke Konzessionen gegenüber der SPD gemacht. Beißend war die Kritik, insbesondere von Bündnis 90/Die Grünen. So sprach die Abgeo...