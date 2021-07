»Die Fakten wurden weggewischt«

Am Donnerstag jährt sich der rassistische Anschlag am Münchener Olympia-Einkaufszentrum, OEZ, zum fünften Mal. Das Attentat wurde von Ermittlern lange nicht als rechte Gewalttat eingeordnet. Wie erklären Sie sich das?

Die Ermittler haben sich frühzeitig auf die Hypothese eines »unpolitischen« Amoklaufs versteift. Das Datum des 22. Juli war jedoch augenfällig, traf mit dem der Anschläge des Attentäters in Norwegen aus dem Jahr 2011 zusammen. Weitere Fakten, die dann bekannt wurden, nämlich dass der Attentäter eine rechte Gesinnung hatte, wurden weggewischt. Verschiedene Gutachter, das Landgericht München I und das Bundesamt für Justiz hatten den Anschlag als politisch motiviert eingeordnet. Dennoch wurde wie zum Trotz noch ein viertes Gutachten in Auftrag gegeben. Erst im Anschluss an den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und dem Anschlag in Halle...