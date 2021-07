Lautes Schweigen

Die Reaktion von Politik und Sicherheitsbehörden nach von Neonazis begangenen Morden und Anschlägen folgt stets dem gleichen Muster: Es wird eine vollumfängliche Aufklärung der Taten versprochen und angekündigt, zukünftig genauer hinschauen zu wollen, was sich am rechten Rand zusammenbraut, um dann – nun aber tatsächlich – entschlossen den Kampf gegen militante Faschisten aufzunehmen. In der Realität bleibt von den sich wiederholenden Ankündigungen jedoch meist nichts übrig, und alles läuft weiter wie bisher. So auch im Fall der »Hammerskins«. Während die Existenz dieses international agierenden und als äußert gefährlich geltenden Neonazinetzwerks von Behördenseite höchstens einmal am Rande erwähnt wird, hat die antifaschistische Recherchegruppe »Exif« vor einigen Tagen ein sehr detailliertes und umfangreiches Dossier zu besagter Gruppierung veröffentlicht, das auf langjährigen Recherchen beruht. Demnach verfügen die »Hammerskins« in Deutschland über 13 R...