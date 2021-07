Zum Inhalt dieser Ausgabe | Amazonien heizt das Klima an Neue Forschung belegt: Regenwaldregion bindet kein CO2 mehr, sondern ist Nettoemittent Norbert Suchanek, Rio de Janeiro Jahrzehntelang galt die Amazonasregion als Kohlenstoffsenke, die der Atmosphäre jährlich Millionen von Tonnen Kohlendioxid entzieht und so der globalen Erwärmung entgegenwirkt. Doch seit wenigstens zehn Jahren ist dies nicht mehr der Fall. Im Gegenteil: Nicht endende Brandrodungen und Kahlschläge seit den 1970er Jahren vor allem im Süden und Südosten Amazoniens haben das Blätterdach des größten Regenwalds der Erde durchlöchert und es zu einem globalen CO2-Produzenten degradiert. Dies zeigt nun erstmals eine im Fachblatt Nature veröffentlichte Studie eines internationalen Wissenschaftlerteams unter der Leitung von Brasiliens renommiertem Institut für Weltraumforschung (INPE). Von 2010 bis 2018 haben die Forscher per Flugzeug die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre über Amazonien gemessen. Ergebnis: Die bisherige Abholzung hat die Fähigkeit der Kohlenstoffspeicherung des Amazonasregenwaldes nicht nur verringert. Der Amazonas sei schon heute zwe...

Artikel-Länge: 3733 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen