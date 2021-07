Zum Inhalt dieser Ausgabe | Verbessert, aber voller Lücken Spanien: Regierung beschließt neues »Gesetz der demokratischen Erinnerung« an Franquismus Carmela Negrete Die spanische Regierung hat am Dienstag das »Gesetz der demokratischen Erinnerung« (Ley de Memoria Democrática) beschlossen. Es ersetzt das »Gesetz der historischen Erinnerung« (»Ley de Memoria Histórica«) von 2007. Dadurch werden alle während des Spanischen Krieges (1936–1939) sowie während der Diktatur von Francisco ­Franco (1939–1975) ergangenen Gerichtsurteile für nichtig erklärt. Das war von den Opfern des Franquismus seit Jahrzehnten gefordert worden. Eigentlich hatte die Regierung das neue Gesetz bereits im September letzten Jahres beschließen wollen. Wegen Pandemie und rechtlicher Feinheiten waren die Abstimmungen jedoch immer wieder verschoben worden. Der neue Gesetzestext erkennt zudem die Opfer der Diktatur als solche an, wodurch sie ein Recht auf Wiedergutmachung erlangen. Auch die Frauen und Lebenspartnerinnen von Männern, die Repression erlitten haben, sollen entschädigt werden können. Nachkommen sollen fortan bei der Suche nach den sterblich...

