Die Hochwasser in verschiedenen Regionen der BRD sind verheerend. Immer wieder fällt in diesen Tagen der Begriff »Jahrhunderthochwasser«. Um was handelt es sich bei der gegenwärtigen Flutkatastrophe mit mehr als 160 Toten?

Wenn man von Jahrhunderthochwasser spricht, dann gehen die Gewässerschutzkarten von gewissen Ausdehnungen der Bäche und Flüsse aus. Tatsächlich ist das, was aktuell eingetreten ist, ein »Zweijahrhunderthochwasser« – also etwas, das nur alle zwei Jahrhunderte zu beobachten ist. Vor solch einem Ereignis wird bereits seit Anfang dieses Jahrtausends gewarnt. Die globalen Klimaveränderungen, etwa die Abschwächung des Golfstroms und das Abschmelzen der Polargletscher, betreffen auch Deutschland und Mitteleuropa. Dies führt vermehrt zu Starkregen, insbesondere über den Gebirgen. Das alles ist bekannt, wird aber nur angesprochen, wenn eine Katastrophe eintritt. Vorsorge ist ein Fremdwort.

In Zeiten des Wahlkampfs üben sich die Regierenden im Kris...