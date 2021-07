Optimistisches Ölkartell

Die globalen Märkte haben am Montag mit einem weiteren Sinken der Ölpreise auf die am Vortag verkündete Einigung des Förderkartells »OPEC plus« reagiert. Der international wichtigste Orientierungswert, die Nordseeölsorte Brent, wurde am Vormittag mit 71,60 US-Dollar pro Fass (Barrel: je 159 Liter) gehandelt. Brent war in der ersten Juliwoche kurzzeitig über 77 US-Dollar (64,90 Euro) pro Fass gestiegen, als das weitere Vorgehen der 23 Staaten umfassenden Interessengemeinschaft ungewiss schien.

Die am Sonntag formal bestätigte Einigung (siehe jW vom Montag) war erwartet worden, nachdem am Mittwoch gemeldet worden war, Saudi-Arabien habe sich mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), die am 5. Juli einen Beschluss der »OPEC plus« blockiert hatten, auf einen Kompromiss verständigt. Alle Entscheidungen der im Dezember 2016 gebildeten Kooperation setzen Einstimmigkeit voraus.

Die »OPEC plus«, in der hauptsächlich Saudi-Arabien und Russland den Ton angeben, h...