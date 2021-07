Kristallisationspunkte einer internationalen Bewegung

Eigentlich hatten sich die Regierungschefs der G8-Staaten vor 20 Jahren nur zu ihren regelmäßigen Konsultationen treffen wollen. Auf dem Programm stand vor allem das »General Agreement on Trade in Services« (Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen, GATS), das vorangebracht werden sollte. Doch diese Politik, die weiteren Privatisierungen Tür und Tor öffnen sollte, war in vielen Ländern höchst unpopulär. So kam es in Italien zu einer außerordentlich breiten Mobilisierung gegen den Gipfel, die sich auch aus einer starken internationalen Beteiligung speiste.

Die Proteste wurden in den Wochen nach dem Gipfel zu einem weiteren Kristallisationspunkt einer neuen internationalen Bewegung. Die Brutalität der Polizei sorgte in den folgenden Tagen weltweit für neue Mobilisierungen. In Italien gingen Hunderttausende auf die Straße und forderten den Rücktritt des Innenministers. In Seoul, Istanbul, Göteborg, Oslo, London, Marseille, Madrid, Potsdam, Be...