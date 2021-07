»Es gibt nichts Gutes an diesem Fake-Schloss«

An diesem Dienstag eröffnet das sogenannte Humboldt-Forum in Berlin mit sechs Ausstellungen. An dem Forum gibt es vielfältige Kritik, auch von Ihrer Initiative, der »Coalition of Cultural Workers Against the Humboldt-Forum«. Wer ist bei Ihnen organisiert?

Wir sind eine Initiative internationaler Kulturschaffender, die sich im letzten Jahr gegründet hat. Der Anlass war das Kuppelkreuz, das auf das sogenannte Humboldt-Forum aufgesetzt wurde – ohne dass es darüber eine demokratische Entscheidung gegeben hatte. Das Kreuz ist eine Initiative der Otto Group. Die Versandhauserbin Inga Maren Otto hat eine Million Euro für das Forum gespendet. Insgesamt sind 700 Millionen Euro in der Schlossattrappe versenkt worden. Das ist schlimm genug. Jetzt steht aber zur Debatte, dass jedes Jahr 60 Millionen Euro Unterhaltskosten in dieses antidemokratische, revisionistische Projekt fließen sollen. Das möchten wir verhindern, und darum rufen wir am Eröffnungstag um 13 Uhr vor ...