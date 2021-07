Wertvoller Bericht

Lebensgeschichten kommunistischer Widerstandskämpferinnen und -kämpfer werden seit drei Jahrzehnten nur noch selten erzählt. Um so wertvoller sind schriftliche Aufzeichnungen, die von Akteurinnen und Akteuren selbst stammen – etwa jene der Hamburger Widerstandskämpferin und KZ-Überlebenden Katharina Jacob. Das 2020 veröffentlichte Buch fußt auf den Notizen und Erinnerungen, die die im August 1989 verstorbene Kommunistin in den letzten Jahren vor ihrem Tod zusammentrug. Es blieb ihrer Tochter Ilse vorbehalten, die Aufzeichnungen der Mutter zu sortieren und, wo es nötig schien, anhand vorliegender historischer Dokumente und persönlicher Briefe zu ergänzen und mit einem sehr persönlichen Nachwort zu versehen.

Die am 6. März 1907 als Arbeiterkind in Köln geborene Katharina Emmermann war von früher Jugend an in der Arbeiterbewegung. Die ausgebildete Kontoristin war Ge...