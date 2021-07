Eine kleine Welt, in der die große Probe hält

Der Dozent und Herr Groll trafen sich zu einer Tour d’Horizon bei Grolls Stammheurigen am nördlichen Donauufer. Es war jenes Gebiet, das auch der am gegenüberliegenden Donauufer lebende Ludwig von Beethoven einst gern aufsuchte. Gemeinsam mit dem tirolischen Kapuzinerpater und Feldkaplan Joachim Haspinger, der 1809 der Einpeitscher des Tiroler Aufstandes gegen die Bayern und Franzosen war und sich dann in den Osten absetzte, erörterten auch diese beiden Zeitgenossen beim Wein die Weltlage, wobei Haspinger, der judenfeindliche Tiroler Taliban, die reaktionäre Seite besetzte. Der weltoffene Beethoven hielt dagegen, und nicht selten flogen die Weinkrüge, worauf die beiden sich trennten, was sie aber nicht daran hinderte, den Disput Tage später fortzusetzen.

Groll und der Dozent waren sich des großen Schattens ihrer beiden Vorläufer bewusst, als sie am Fuß des Bisambergs die Weltprobleme durchgingen. Sie vermerkten die endgültige militärische Niederlage der Am...