Zum Inhalt dieser Ausgabe | Neuer Vasall von Ryanair Alitalia wird zur ITA: Premier Draghi kapituliert vor dem Druck der EU Gerhard Feldbauer Nach monatelangem Feilschen um den Erhalt der nationalen Airline Alitalia hat sich die Regierung von Mario Draghi dem Druck aus Brüssel gebeugt und der Bildung einer neuen Gesellschaft Italia Trasporto Aereo (ITA) zugestimmt. Das sei eine der Voraussetzungen, dass die EU grünes Licht für die neue Airline gibt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur ANSA am Donnerstag. Formell wird das damit begründet, dass die neue Gesellschaft nicht für die staatlichen Beihilfen haftet, die Alitalia bekommen hatte. Von den derzeit rund 11.000 Beschäftigten sollen 8.200 auf die Straße gesetzt und nur etwa 2.800 übernommen werden. 5.750 Mitarbeitern wird allerdings die Übernahme 2022 versprochen. Von den 110 Flugzeugen der Alitalia werden der ITA 52 Maschinen mit der Zusage überlassen, die Flotte werde 2022 auf 78 und 2025 auf 105 anwachsen. Nach mehreren Verschiebungen – zuletzt hatte Entwicklungsminister Giancarlo Giorgetti sie für Juli zugesagt – wird die Wiederauf...

