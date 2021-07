Warnungen vor vierter Welle

Mittlerweile gilt es als ausgemacht, dass es im bevorstehenden Herbst in der Bundesrepublik zu einer vierten Welle von Ansteckungen mit dem Coronavirus kommen wird. Aktuell steigen die Infektionszahlen – wenn auch bisher auf verhältnismäßig niedrigem Niveau – wieder an. Mit Stand von Sonntag sind bundesweit aktuell rund 14.000 Menschen mit dem Virus infiziert. Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) kamen von Sonnabend auf Sonntag 1.292 Infektionen hinzu. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bundesweit bei 10,0. Den offiziellen Erhebungen zufolge haben sich seit Ausbruch der Pandemie 3.744.681 Menschen hierzulande nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle liegt aktuell bei 91.362. Insgesamt seien laut RKI in Deutschland 85 Millionen Impfdosen verabreicht worden. Mindestens 59,7 Prozent der Bevölkerung seien demnach zumindest einmal geimpft.

Kritik an den bisherigen Impfbemühungen übte am Freitag der Verein demokratischer Ärzti...