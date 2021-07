Über das Klimarisiko

Dem größten Vermögensverwalter des von der Klimakrise bedrohten Globus, der New Yorker Fondsfirma Blackrock, geht es gut. Im zweiten Quartal 2021 hat sie den Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent auf 1,55 Milliarden US-Dollar (etwa 1,31 Milliarden Euro) erhöht. Schöner noch, das von ihr verwaltete Vermögen erhöhte sich binnen Jahresfrist um fast ein Drittel auf 9,5 Billionen Dollar. Der Fonds ist an den großen und mittleren Unternehmen in aller Welt meist mit erheblichen Anteilen von um die drei bis zehn Prozent beteiligt. Sein Chef, Laurence Fink, hat es sich zur Gewohnheit gemacht, den Chefs jeder dieser Firmen Briefe zu schreiben und sie zu ermahnen, noch mehr für die Anleger zu tun. Seit einiger Zeit fließen in diese Briefe auch hübsche Worte ein, die zu mehr »Nachhaltigkeit« mahnen. Damit ist auch Rücksicht auf die Klimakrise gemeint. Mister Fink tut das natürlich im Interesse der Anleger, die Anteile an den von Blackrock emittierten Fonds kaufe...