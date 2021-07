Gegründet 1947 Sa. / So., 17. / 18. Juli 2021, Nr. 163

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Manipulateure des Tages: Deutsche Medien Sebastian Carlens Bilder sind geschriebenem Text überlegen, wenn es darum geht, Menschen emotional anzusprechen. Diese Erkenntnis ist keineswegs neu, schon die Kirchen wurden lieber farbig ausgemalt als mit Psalmen vollgekritzelt. Und auch heute macht es einen Unterschied, von Massenprotesten beispielsweise auf Kuba zu schreiben – oder eindrucksvolle Bilder abzudrucken, auf denen tatsächlich solche Massen zu sehen sind. Der psychologische Mechanismus, auf den dabei gesetzt wird, ist die vermeintliche Authentizität der Augenzeugenschaft. Auch echte Bilder können, in den falschen Kontext gebracht, eine Irreführung sein. Es gibt die kuban...

