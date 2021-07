Ungewisse Einigung

In den Erdölpreis ist wieder einmal leichte Bewegung gekommen. Der international wichtigste Orientierungswert Brent lag am Donnerstag mittag unserer Zeit bei 73,80 US-Dollar pro Barrel. Innerhalb von zwei Tagen fiel der Preis um rund 2,50 US-Dollar pro Barrel. In der ersten Juliwoche war die Rohölsorte Brent kurzzeitig sogar mit mehr als 77 US-Dollar pro Barrel gehandelt worden.

Wichtigste Auslöser der zunächst nur spekulationsbedingten Schwankung auf dem internationalen Ölmarkt waren zwei Nachrichten: Am Mittwoch nachmittag unserer Zeit überraschten die Nachrichtenagentur Reuters und einige andere Medien mit der Meldung, dass sich Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) auf einen Kompromiss über die künftige Fördermenge der VAE geeinigt hätten. Damit könnte möglicherweise ein Streit in der »OPEC plus«, der größten Interessengemeinschaft der Erdöl exportierenden Staaten, beigelegt werden, der den Ölmarkt verunsichert und die Preise hoch ...