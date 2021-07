Contra des Tages: Markus Meckel

Unter den Teilnehmern der Contra-Kundgebung vor der kubanischen Botschaft in Berlin am Mittwoch war, berichten Augenzeugen, auch ein echter Außenminister a. D.: Markus Meckel nämlich. Damit ist klar, dass es wirklich ernst wird.

In den 1980er Jahren, als in der DDR unter dem schützenden Dach der evangelischen Kirche die antisozialistische Opposition ihre Fäden spann, war Meckel vorne mit dabei. Nachdem die Sache ins Rollen gekommen war, gehörte er zu der Theologentruppe, die in der DDR die SPD wieder aufzog. 1990 war ...