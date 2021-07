Miese Laune bei Azubis

Es ist kein Geheimnis, dass die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen während der Coronapandemie von der Regierung ignoriert wurden. Am Mittwoch hat die Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) dazu handfeste Zahlen geliefert: Laut der »Jugendstudie Plan B«, die dieses Jahr zwischen Januar und März durchgeführt wurde, gaben mehr als die Hälfte der rund 3.000 befragten Menschen an, dass sich ihre beruflichen Chancen verschlechtert haben. Rund 40 Prozent der Befragten möchten sich komplett oder teilweise beruflich umorientieren. Als Gründe wurden zumeist verschlechterte Perspektiven im Job und in der Branche angegeben. Dazu kommen Ängste, Isolation und psychische Auswirkungen. Auch habe sich die Lernsituation an Berufsschulen verschlechtert, waren 71 Prozent überzeugt. Die Hälfte der Befragten erklärte, das Gefühl zu haben, die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren.

