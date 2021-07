Widersprüchlicher Umgang

Im Rahmen einer Onlinepressekonferenz wurde am Donnerstag der »Alternative Drogen- und Suchtbericht 2021« vorgestellt. Dieser wird von Akzept e. V., dem Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik, herausgegeben. Auf insgesamt 189 Seiten weisen Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft, Medizin, Polizei und Drogenhilfe auf Defizite der herrschenden Drogenpolitik hin und werben für eine ganzheitliche Drogenpolitik.

Übel stößt den Herausgebern in diesem Jahr besonders der gängige staatliche Umgang mit Alkoholkonsum auf. Dieser lasse viele Möglichkeiten, »die vielfältigen Schäden auf mehreren Ebenen für die Konsumierenden, ihr Umfeld und die Gesamtgesellschaft abzuwenden«, ungenutzt. So könne man in der Bundesrepublik nicht von einer »konsistenten Alkoholkontrollpolitik« sprechen. Mit den Mitteln der Besteuerung werde nicht in eine gesundheitspolitische Richtung gesteuert. Vielmehr sei Alkohol in der BRD dank besonders niedriger Steuer...