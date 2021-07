Zum Inhalt dieser Ausgabe | Mörder und Folterer verurteilt Italien: Gericht bestätigt Schuldsprüche gegen Verbrecher militärfaschistischer Diktaturen Südamerikas Gerhard Feldbauer Nach 22jährigen Ermittlungen zu heute 40 und mehr Jahre zurückliegenden Verbrechen hat der Kassationsgerichtshof, das Oberste Gericht Italiens, Ende vergangener Woche die Urteile, darunter 14 lebenslange Haftstrafen, gegen mehr als 20 ehemalige Offiziere, Polizisten und andere Täter militärfaschistischer Diktaturen Südamerikas bestätigt. Sieben Verurteilte waren noch während der Verfahren gestorben. Die Ermittlungen hatte die italienische Staatsanwaltschaft auf Antrag von Opferangehörigen 1999 aufgenommen. Im Jahr 2019 waren die 24 Angeklagten in zweiter Instanz bereits zu lebenslanger Haft vor dem Berufungsgericht in Rom verurteilt worden. Die aus Bolivien, Chile, Peru und Uruguay stammenden Personen waren »wegen Menschenrechtsverletzungen, Mord und Entführung« angeklagt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur ANSA. Unter den verfolgten Oppositionellen befanden sich 38 Personen, die auch die italienische Staatsbürgerschaft besaßen. In Argenti...

Artikel-Länge: 3706 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen