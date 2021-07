Geschäft in Gefahr

Ende Juni hat ein jahrelanges Tauziehen zwischen dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg und Airbnb einen vorläufigen Höhepunkt gefunden. Das Verwaltungsgericht Berlin verurteilte den Silicon-Valley-Riesen dazu, Nutzerdaten der Plattform an das Bezirksamt weiterzugeben. Das versucht bereits seit 2019 unter anderem zusammen mit dem Land Berlin und den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow an die Daten von rund 600 Anbietern von Ferienwohnungen und -zimmern zu gelangen. Die Behörden vermuten, dass Airbnb von illegaler Zweckentfremdung städtischen Wohnraums profitiert. Der Vermittler hingegen sieht die Abfrage der Nutzerdaten als verfassungswidrig an und behauptet, die Auskunftsersuchen seien nach irischem Recht – der EU-Hauptsitz des Konzerns ist Dublin – nicht korrekt zugestellt worden, wie die Senatsverwaltung am 9. Juli mitteilte.

Seit 2013 ist die Zweckentfremdung von Wohnraum in Berlin verboten. Seitdem müssen Besitzer oder Hauptmieter von Wohnungen ...