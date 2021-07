Alles Kanaillen

Einen wunderschönen guten Morgen! In der Nacht nach dieser ersten historischen Niederlage, einem wahren Maracanaço (noch nie hatte Brasiliens Seleçao im legendären Maracanã-Stadion ein offizielles Endspiel gleich welchen Wettbewerbs verloren), verwandelte sich die Gegend an der Avenida 9 de Julio in Buenos Aires in eine Kopie von Woodstock. Obwohl: Der Arme schätzt den Beton und kriegt ihn hier auch. Nur Hippies mit Brieftasche denken anders. Wie gerne hätte man Argentiniens Nationalidol Charly Garcia aus diesem wundervollen Anlass die argentinische Nationalhymne verzerrt, zerschreddert und rückwärts spielen gehört nach dem 1:0-Sieg Argentiniens über Brasilien im Endspiel der Copa América. Charly wird dieses Jahr auch schon 70. Und Diego? Er hätte getanzt, wie man es von ihm bei Massenaufläufen kannte. Schließlich hat Argentinien einen Fluch ausgetrieben – seit 1993 hatte die Albiceleste keine Copa América mehr gewinnen können. Und es war ja nicht nur das...