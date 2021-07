Herrschende als Vorbild

Die Plünderungen und Zerstörungen in Südafrika haben einen politischen Hintergrund. Die Hintermänner versuchen nicht einmal, sich zu verstecken. Mzwanele Manyi, Sprecher der Stiftung von Expräsident Jacob Zuma, feuert das Geschehen fast stündlich via Twitter an. Am Dienstag, dem zweiten Tag der Plünderungen, verbreitete er eine Stellungnahme der Stiftung: »Frieden und Stabilität in Südafrika sind direkt verknüpft mit der unverzüglichen Freilassung von Präsident Zuma«.

Das ist Drohung und falsches Versprechen zugleich. Zuma ist seit Februar 2018 nicht mehr Präsident. Er trat infolge eines gigantischen Korruptionsskandals auf Druck der eigenen Partei, dem African National Congress (ANC), zurück. Und niemand in Südafrika, auch kein Manyi oder Zuma, ist an diesem Punkt in der Lage, eine vollkommen außer Kontrolle gera...