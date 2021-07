Mercosur: Konflikte im Handelsbündnis

Am vergangenen Donnerstag trafen sich in der argentinischen Hauptstadt Buenos ­Aires die Vertreter des Freihandelsraums Mercosur in digitaler Runde zu Gesprächen. Dem Abkommen, das in diesem Jahr sein 30jähriges Bestehen feiert, gehören neben den Regionalmächten Brasilien und Argentinien Paraguay und Uruguay an. Sieben weitere Länder besitzen den Status als assoziierte Mitglieder, unter ihnen Ecuador, Chile und Bolivien, das sich derzeit im Transitprozess zu einem Vollmitglied befindet. Daneben ist auch Venezuela vollwertiges Mitglied des Mercosur, bereits seit 2016 sind die Rechte der bolivarischen Republik allerdings suspendiert. Derzeit gibt es im Handelsbündnis mehrere Konflikte.

So hatte Uruguays Präsidenten Luis Lacalle Pou angekündigt, zukünftig bilaterale Freihandelsabkommen mit anderen Staaten abschließen zu wollen. Das Vorhaben wurde vom argentinischen Präsidenten Alberto Fernández kritisiert. Es verstoße aus seiner Sicht gegen die Grundideen des...