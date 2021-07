Heilsversprecher des Tages: Die Grünen

Die Grünen-Wahlkampagne seiner Partei werde »frisch und optimistisch« sein, versprach Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Montag im Vereinsblatt Taz. Am Nachmittag stellte er auf einer Pressekonferenz Plakate und Videoclips vor, die in Grün und Gelb Heiteres und Heiles predigen: »Es duftet nach Blumen – an jeder Tankstelle« oder »Schnelles Internet wird zur Bauernregel« sowie »Das Tempolimit wird aufgehoben – auf der Datenautobahn«.

Die einstige grüne Wortspielhölle von »fairteilen« bis »Cowspiracy« – Rindfleisch gleich Verbrechen – ist in der Partei out, und da die ...