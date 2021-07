»Eine Angabe stimmt – der Rest ist Verunglimpfung«

Das Landgericht Leipzig hat am Freitag mit einer einstweiligen Verfügung entschieden: Das rechte Magazin Compact darf bei einer Strafe bis zu 250.000 Euro nicht mehr behaupten, dass sich am antifaschistischen Aktionsnetzwerk »Leipzig nimmt Platz« gewaltbereite Gruppen beteiligen. Worum ging es in dem Verfahren?

In der Maiausgabe des Magazins stand in einem Artikel mit der Überschrift »Zwischen Müslis und Mollis«, dass ich Mitglied dieses Netzwerkes sei, an dem sich auch gewaltbereite Gruppen beteiligen würden. Es stimmt, dass ich dort Mitglied bin. Der Rest ist Verunglimpfung. Das Landgericht hat auf unsere Unterlassungsklage hin entschieden, dass diese Aussage geeignet ist, den Ruf des Netzwerkes zu schädigen. Compact darf es daher nicht mehr behaupten.

Das Aktionsnetzwerk ist überparteilich, getragen von Parteien, Kirchen, Gewerkschaften und Initiativen mit dem gemeinschaftlichen Ziel, die Demokratie zu wahren. In der Vergangenheit konstruierten Rechte im...