Auf Betteltour

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat am Montag in Berlin politische Gespräche geführt. Zunächst empfing ihn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, anschließend stand ein Termin mit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Programm. Hier wollte sich Selenskij für deutsche Waffenlieferungen an sein Land einsetzen. Kramp-Karrenbauer hatte im Frühjahr Gesprächsbereitschaft für dieses Thema angedeutet; damals aber hatte das Auswärtige Amt diese Debatte durch ein Veto gestoppt.

Dass es jetzt schon deutsche Lieferzusagen gibt, ist nach Lage der Dinge unwahrscheinlich; eher dürfte das Thema verstärkt wiederkommen, falls im Herbst die Grünen Teil der neuen Bundesregierung werden sollten. Ihr Kovorsitzender Robert Habeck hatte im Mai die Ukraine einschließlich militärischer Stellungen im Donbass besucht und war von Selenskij empfangen worden. Danach sprach er sich für deutsche Lieferungen von »defensiven Waffen« an die Ukraine aus.

