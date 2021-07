»Wir fordern einen sofortigen Abschiebestopp!«

Im Juni ist in Afghanistan Herr H. getötet worden. Was ist geschehen?

Herr H. ist einer der zwei im Februar aus Hamburg nach Afghanistan abgeschobenen Geflüchteten. Er ist vor kurzem im Ort Pol-e Chomri in der Provinz Baghlan bei einem Granatenanschlag der Taliban auf sein Haus getötet worden. So berichtete uns eine Unterstützerin. Baghlan ist am 22. Juni dieses Jahres in die Hände der Taliban gefallen. Verwandte des Getöteten berichteten uns, die Taliban hätten versucht, Herrn H. für sich zu rekrutieren. Er habe sich aber geweigert und seitdem aus Angst das Haus nicht mehr verlassen. Hamburg beteiligt sich seit Februar 2021 wieder an den im Frühjahr 2020 zunächst ausgesetzten Sammelabschiebungen nach Afghanistan. Der Hamburger Flüchtlingsrat hatte im Vorfeld zusammen mit anderen Geflüchteten­initiativen dringend vor einer Wiederaufnahme der Abschiebungen gewarnt.

Doch die Abschiebungen gehen weiter.

Ja, genau. Am vergangenen Dienstag wurden zum 40. Mal im R...