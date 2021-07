Beim Lesen des Buches eines französischen Sägewerkarbeiters, der 1953 über seine Arbeit in »Das Sägewerk« (2020) berichtet hatte, konnte ich mir unter kapitalistischer Produktionslogik etwas vorstellen. Die Arbeiter konkurrieren nicht nur auf dem »freien Markt« als Arbeitssuchende gegeneinander, sondern auch als »Beschäftigte« noch. Dies beschreibt der anonyme Autor detailliert. Sein Bericht besteht im wesentlichen daraus, wie sie sich in den Sägewerken das Leben schwer machen, sich gegenseitig demütigen, kleine Vorteile verschaffen etc., um dem »Leistungsdruck« standzuhalten.

War das auch noch z. B. beim neuen Opel-Werk in Eisenach, der 1995 »produktivsten Autofabrik Europas«, der Fall? Dort hatte die DDR zuvor den »Wartburg« produziert und die Treuhandchefin Birgit Breuel angesichts des geringeren »Leistungsdrucks« im Arbeiter- und Bauernstaat ebenso pauschal wie infam von einer hohen »Arbeitslosigkeit« gesprochen, die in den volkseigenen Betrieben bloß ...