Entsetzliche Möglichkeiten

Wir dokumentieren im folgenden die von Georg Fülberth selbst ausgearbeitete schriftliche Fassung eines Vortrags, den er am 30. Juni 2021 bei der Marx-Engels-Stiftung in Wuppertal gehalten hat, und danken für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. (jW)

In den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts erschien das aus dem Nachlass des Generals Carl von Clausewitz (1780–1831) herausgegebene Werk »Vom Kriege«. Dort stand: »Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.« Damit war ausgesprochen, was vorher und nachher im 19. Jahrhundert immer wieder seine Bestätigung gefunden hat: Die napoleonischen Kriege (bis 1815) hatten den europäischen Kontinent verändert. Italien erlangte seine Einheit nach drei Kriegen (1848–1870), Deutschland auf dem gleichen Weg (1864–1871). Im US-amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865) wurden die Sklaven des Südens befreit. 1862 sprach Bismarck aus, um was es seiner Meinung nach in der Politik letztlich ging: »Nicht dur...