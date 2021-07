Erinnerung an Kämpfer wachhalten

Anlässlich des 70. Gründungsjubiläums hat die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) jüngst eine über 100seitige Dokumentation zu »FIR-Gedenkstätten zu antifaschistischem Widerstand und Verfolgung« vorgelegt. Knapp 50 Gedenkorte werden hier abgebildet und erläutert, an denen bis heute das FIR-Symbol zu finden ist. Alle bisher bekannten befinden sich auf dem damaligen Gebiet der DDR, die meisten in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Auch an einige »verschwundene Gedenkorte« wird erinnert, die nach 1989/90 nicht nur das FIR-Symbol verloren haben, sondern auch politisch umgewidmet wurden. Ausgangspunkt der Recherche zu diesem Buch war übrigens ein faschistischer Vandalenakt, der Diebstahl eines FIR-Gedenksteines in Halbestadt/Königstein am Naturfreundehaus am 20. April 2020. Allein dieser Vorgang zeigt, dass antifaschistische Gedenkorte bis heute Teil der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um Erinnerungspolitik sind.

