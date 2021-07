Respekt

Judenhass – was tun gegen eine mörderische Ideologie?

Antisemitismus ist weit verbreitet. Rund ein Viertel der Bevölkerung hierzulande denkt laut Studien antisemitisch. Moderatorin Christina Wolf besucht in der Sendung unter anderem die Israelitische Kultusgemeinde München und die liberale jüdische Gemeinde »Beth Shalom«, spricht mit der Antisemitismusforscherin Sina Arnold von der TU Berlin und berichtet über das Projekt »Rent a Jew«. BRD 2019.

ARD alpha, 11.30 Uhr

Soziale Netzwerke der Tiere

Bei Naturreportagen wird ja nicht selten altes Material wiederholt. Nehmen wir also mit, was es an Neuproduktionen so gibt. Heute wird die fünfteilige Reihe über die gesellschaftliche Dimension des Tierlebens fortgesetzt. Der Fokus liegt auf Affen: Die Rückenstreifen-Kapuziner...