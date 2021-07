»Migrationspolitik der EU zielt auf Abschottung«

Vor kurzem haben sich in Palermo 40 Bürgermeister aus neun Ländern zur Konferenz »From Sea to the City« getroffen. 33 Städte haben eine Erklärung unterzeichnet und damit die »Internationale Allianz der Städte sicherer Häfen« gegründet. Was bedeutet dieser Schritt?

Die »Seebrücke« hat die Konferenz mitorganisiert und begrüßt die Erklärung. Es ist ein erster Schritt in Richtung einer solidarischen Aufnahmepolitik in Europa, ein Willkommenszeichen, angeführt durch europäische Städte. Damit stellt es einen Gegenentwurf zum Versagen der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union dar. Eine europäische Lösung liegt nun auf dem Tisch. Es darf aber nicht nur bei einer Erklärung bleiben, die Vorschläge müssen auch umgesetzt werden. In dem Papier heißt es, man bekenne sich bedingungslos zu den humanitären Werten, den universellen Menschenrechten und dem Recht auf Asyl, auch in schwierigen Zeiten.

Was fordern die Städte konkret?

In der Erklärung fordern die 33 Städte di...