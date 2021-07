Zum Inhalt dieser Ausgabe | Protestcamp im Schweinegürtel Bündnis macht im Kreis Vechta gegen Tierindustrie mobil. Behörde verbietet Protestzeltlager Kristian Stemmler Als »niedersächsischer Schweinegürtel« ist die Region um die Kreisstadt Vechta wegen der hohen Konzentration von Betrieben der Fleischindustrie bekannt. Die Behörden dort wissen offenbar sehr genau, von wem die meiste Gewerbesteuer kommt. Nur wenige Tage vor dem geplanten Aktionscamp gegen den Konzern PHW, größter Geflügelfleischproduzent der BRD (Marke: Wiesenhof), hat der Landkreis Vechta die Protestveranstaltung verboten. Franziska Klein vom Bündnis »Gemeinsam gegen die Tierindustrie«, die das Camp angemeldet hat, erklärte am Dienstag gegenüber jW, das Bündnis habe bereits im Eilverfahren Klage gegen das Verbot beim Verwaltungsgericht (VG) Oldenburg eingereicht. »Die Versammlungsbehörde tritt die Demonstrationsfreiheit mit Füßen und versucht die Kritik an der Tierindustrie mit allen Mitteln zu verhindern«, sagte sie. Über das Vorgehen der Behörde sei das Bündnis »irritiert«.

