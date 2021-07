Die Blume des Bösen

Ein Film von Regisseur Claude Chabrol: Der Sohn einer großbürgerlichen französischen Familie kehrt nach dem Studium in den USA zurück nach Frankreich. Er findet seine Stiefmutter vollauf mit dem Wahlkampf um das Bürgermeisteramt des Städtchens beschäftigt. Da passt das drohende Öffentlichwerden der Familienvergangenheit als Nazikollaborateure natürlich gerade nicht so gut. Auch sonst gibt es für die Familie einiges auszuhalten: Ehebruch, Geschwisterinzest und Vatermord. Klingt spannend. FR 2003.

Arte, 13.45 Uhr

War es Mord? Die geheime Todesakte Maradona!

RTL will investigativ werden und ermittelt in einem Todesfall, der für Schlagzeilen sorgte. Ob der argentinische Fußballer Diego Maradona vielleicht gar nicht an Herzversagen starb, sondern umgebracht wurde...