Täter, Opfer oder was?

Es gab während der 70er und 80er Jahre eine leicht erklärliche Mode in der Literatur der alten Bundesrepublik: sogenannte Väter- und Mütterbücher. In ihnen wollte eine nachwachsende Generation verstehen lernen, wie sich ihre Mütter und Väter, aber auch die Generation der Großeltern im Faschismus verhalten hatten. Täter, ­Opfer, Mitläufer – oder was? Es entstanden dabei zum Teil herausragende Romane, etwa Ludwig Harigs »Ordnung ist das ganze Leben« oder Ruth Rehmanns »Der Mann auf der Kanzel«.

Auf indirekte Weise bezieht sich die Journalistin Anja Hirsch in ihrem Romandebüt »Was von Dora blieb« auf solche Traditionen, wenn sie etwa an einer Stelle davon spricht, dass ihre Erzählerin Isa vergleichbare literarische Titel herangezogen habe, um darin Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum eigenen Erzählprojekt zu entdecken. Isa ist an einem Wendepunkt ihres Lebens. Nach 25 Jahren Ehegemeinschaft mit dem Musiker Paul entdeckt sie, dass dieser eine Geliebte hat. Da...