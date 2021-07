Der Pegel steigt

Der Streit um den Great Ethio­pian Renaissance Dam (GERD) geht in die nächste Runde. Nach Angaben Ägyptens und des Sudans hat Äthiopien mit der zweiten Phase der Auffüllung der Talsperre begonnen, meldete AFP am Dienstag. Addis Abeba hat dies bislang jedoch nicht bestätigt.

Die Regierung in Kairo bezeichnete den Schritt am Montag als »eine Verletzung internationaler Gesetze und Normen«. Auch der Sudan protestierte. Der ägyptische Bewässerungsminister Mohammed Abdel Ati teilte Äthiopien laut Reuters mit, die Maßnahme gefährde die Stabilität in der Region. In Ägypten ist der Nil existentiell für die Bewässerung der Felder und die Trinkwasserversorgung der mehr als 100 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner des Landes.

Obwohl der Nil als der längste Fluss der Welt gilt, gehört er bei weitem nicht zu den wasserreichsten. Wenn er nach 6.650 Kilometern bei Alexandria ins Mittelmeer mündet, haben die Anrainer einen großen Teil des Wassers entnommen. Kein Wunder: A...