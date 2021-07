Zum Inhalt dieser Ausgabe | Schlupfloch bei Megafusion Bei Übernahme von Deutsche Wohnen durch Vonovia wird null Grunderwerbsteuer fällig Ralf Wurzbacher Wer sich privat ein Häuschen oder eine Wohnung zulegt, muss dafür Grunderwerbsteuer entrichten. Bei einem Satz von, je nach Bundesland, zwischen 3,5 und 6,5 Prozent kommen da schnell ein paar zehntausend Euro zusammen. Wenn sich ein Immobilienunternehmen ein anderes einverleibt, herrschen andere Gesetze. Aktuell ist der Vonovia-Konzern im Begriff, die Konkurrenz Deutsche Wohnen zu schlucken. Dabei werden für geschätzt 18 Milliarden Euro über 155.000 Wohneinheiten den Besitzer wechseln, was Europa einen neuen Branchenriesen mit nie dagewesener Marktmacht beschert. Aber was wirft das Megageschäft für den deutschen Fiskus ab? Antwort: nicht einen müden Cent. Festgehalten ist dies in einer gemeinsamen Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen sowie im Übernahmeangebot der Vonovia. Demnach habe sich die Vonovia im »Business Combination Agreement zusätzlich verpflichtet«, die zu erwerbenden Gesellschaften »von etwaiger Grunderwerbsteuer (…)...

