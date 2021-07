»Es wurde höchstens der Blinker gesetzt«

Bei den Verhandlungen zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik, kurz GAP, hat es eine Einigung gegeben. Der EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski erklärte am Mittwoch, man könne zufrieden sein. Die europäische Agrarpolitik werde jetzt umwelt-, klima- und tierfreundlicher und auch besser für die Landwirte. Sehen Sie das auch so?

Die Umschichtung innerhalb der sogenannten ersten Säule – Direktzahlungen an die Landwirte – von 25 Prozent der Direktzahlungen in die »Eco-Schemes«, also an ökologische Kriterien gebundene Zahlungen, könnte ein erster zaghafter Schritt, hin zu mehr Umwelt-, Klima- und Tierfreundlichkeit sein. Der Anteil der Gelder, die umgeschichtet werden, müsste allerdings höher sein, um einen deutlichen Effekt zu bekommen. Die Vorgaben der EU sind aber so unverbindlich, dass es auf Ebene der Mitgliedstaaten auch zu Rückschritten in ökologischer Hinsicht kommen kann. In der Bundesrepublik muss die bisherige nationale Ausgestaltung der »Eco-Scheme...