»Der Feminismus in Kurdistan ist weniger individualisiert«

Sie haben sich mit einer feministischen Gruppe der Friedensdelegation angeschlossen, die im Juni in die von einem türkischen Angriffskrieg bedrängte Autonomieregion Kurdistan im Nordirak reiste. Was haben Sie darüber erfahren, wie das Leben der Frauen dort von diesem betroffen ist?

Völker- und Menschenrechte zählen nichts, Giftgas kommt zum Einsatz, Zivilistinnen werden verwundet und ermordet. Trotzdem unterstützen die Regierungen unserer europäischen Herkunftsstaaten das Regime von Tayyip Recep Erdogan weiter, ob im Rahmen gemeinsamer Mitgliedschaft in der NATO oder indem sie Waffenexporte genehmigen. Es ist eine Lüge, dass die Türkei nur direkt an der Grenze und nur die PKK angreife. Am 19. Juni besuchten wir zum Beispiel Peyman Talib; deren Familie wurde vor knapp einem Jahr Opfer eines türkischen Drohnenangriffs. Die Bombe explodierte in ihrem kleinen Laden im Dorf Kuna Masi. Ihre beiden kleinen Kinder und ihr Mann haben bis heute Splitter im Körper. ...